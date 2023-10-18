Перша п’ятірка регіонів забезпечує більше половину усіх продажів нових авто на українському ринку.

За підсумками трьох кварталів поточного року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні стали: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Названі бестселери ринку нових легковиків у ЄС

Ці регіональні ринки забезпечили понад 60% продажів нових легковиків в Україні.

З січня по вересень кияни придбали – 14580 нових авто.

Мешканці Дніпропетровщини купили – 3667 нових авто.

На Київщині було зареєстровано – 3537 од.

В Одеській обл. – 2418 од.

На Львівщині – 2304 од.

Бестселером столиці, Дніпропетровщини та Одещини став компактний кросовер Renault Duster. Титул лідера ринку Київської області отримав електромобіль Volkswagen ID.4. На Львівщині перевагу віддавали Toyota RAV-4.

Нагадаємо, за 9 місяців 2023 року українці придбали 43,9 тис. нових легкових авто, що на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року.