Первая пятерка регионов обеспечивает более половины всех продаж новых автомобилей на украинском рынке.

По итогам трех кварталов текущего года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали: город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области, сообщает Укравтопром.

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Эти региональные рынки обеспечили более 60% продаж новых легковых автомобилей в Украине.

С января по сентябрь киевляне приобрели – 14 580 новых авто.

Жители Днепропетровщины купили – 3667 новых автомобилей.

В Киевской области было зарегистрировано – 3537 ед.

В Одесской обл. – 2418 ед.

На Львовщине – 2304 ед.

Бестселлером столицы, Днепропетровщины и Одесщины стал компактный кроссовер Renault Duster. Титул лидера рынка в Киевской области получил электромобиль Volkswagen ID.4. Во Львовской области предпочтение отдавали Toyota RAV-4.

Напомним, за 9 месяцев 2023 украинцы приобрели 43,9 тыс. новых легковых авто, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года.