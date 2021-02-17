За попередніми даними, в минулому році страховики уклали понад 8,3 млн. договорів ОСЦПВ. Загальна сума премій за ними склала рекордну цифру - 6,1 млрд. грн.

Кількість договорів зросла на 4,1%, сума премій – на 20,6%.

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Страховики-лідери за кількістю укладених договорів:

ОРАНТ"А НАСК TAS Insurance Group UPSK Страхова компанія

Варто зазначити, що цей рейтинг відображає лише кількість договорів та суму коштів що отримала страхова компанія. Він жадним чином не визначає зручність компанії та її якість при врегулювання збитків.