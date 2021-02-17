По предварительным данным, в прошлом году страховщики заключили более 8,3 млн. договоров ОСАГО. Общая сумма премий по ним составила рекордную цифру – 6,1 млрд. грн.
Количество договоров выросло на 4,1%, сумма премий – на 20,6%.
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Страховщики-лидеры по количеству заключенных договоров:
- ОРАНТ"А НАСК
- TAS Insurance Group
- UPSK Страховая компания
Стоит отметить, что этот рейтинг отражает только количество договоров и сумму средств, которые получила страховая компания. Он никоим образом не определяет удобство компании и ее качество при урегулировании убытков.