По предварительным данным, в прошлом году страховщики заключили более 8,3 млн. договоров ОСАГО. Общая сумма премий по ним составила рекордную цифру – 6,1 млрд. грн.

Количество договоров выросло на 4,1%, сумма премий – на 20,6%.

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Страховщики-лидеры по количеству заключенных договоров:

ОРАНТ"А НАСК TAS Insurance Group UPSK Страховая компания

Стоит отметить, что этот рейтинг отражает только количество договоров и сумму средств, которые получила страховая компания. Он никоим образом не определяет удобство компании и ее качество при урегулировании убытков.