Кількість проданих нових та вживаних автобусів в Україні збільшується. Що показово, кількість нової техніки більше за вживану.

За даними Укравтопром, у жовтні український автопарк поповнили 261 автобус (включаючи мікроавтобуси). Це на 57% більше, ніж торік та на 20% більше за показник попереднього місяця.

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Кількість нової техніки в цьому обсязі становила 136 од., а вживаної, що була імпортовано з-за кордону – 125 од.

Найчастіше у минулому місяці вперше реєстрували нові автобуси:

Ataman – 49 од.;

Etalon – 36 од.;

ZAZ – 18 од.

Вживані: