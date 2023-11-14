Кількість проданих нових та вживаних автобусів в Україні збільшується. Що показово, кількість нової техніки більше за вживану.
За даними Укравтопром, у жовтні український автопарк поповнили 261 автобус (включаючи мікроавтобуси). Це на 57% більше, ніж торік та на 20% більше за показник попереднього місяця.
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Кількість нової техніки в цьому обсязі становила 136 од., а вживаної, що була імпортовано з-за кордону – 125 од.
Найчастіше у минулому місяці вперше реєстрували нові автобуси:
- Ataman – 49 од.;
- Etalon – 36 од.;
- ZAZ – 18 од.
Вживані:
- Mercedes-Benz – 31 од.;
- Van Hool – 20 од.;
- Bova – 11 од.