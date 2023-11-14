Количество проданных новых и б/у автобусов в Украине увеличивается. Что показательно, количество новой техники больше чем подержанной.

По данным Укравтопрома, в октябре украинский автопарк пополнили 261 автобус (включая микроавтобусы). Это на 57% больше, чем в прошлом году и на 20% больше показателя предыдущего месяца.

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Количество новой техники в этом объеме составляло 136 ед., а подержанной, импортированной из-за границы – 125 ед.

Чаще всего в прошлом месяце впервые регистрировали новые автобусы:

Ataman – 49 ед;

Etalon – 36 ед;

ZAZ – 18 ед.

Бывшие в употреблении: