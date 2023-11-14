Количество проданных новых и б/у автобусов в Украине увеличивается. Что показательно, количество новой техники больше чем подержанной.
По данным Укравтопрома, в октябре украинский автопарк пополнили 261 автобус (включая микроавтобусы). Это на 57% больше, чем в прошлом году и на 20% больше показателя предыдущего месяца.
Читайте также: Европа срочно нуждается в водителях автобусов
Количество новой техники в этом объеме составляло 136 ед., а подержанной, импортированной из-за границы – 125 ед.
Чаще всего в прошлом месяце впервые регистрировали новые автобусы:
- Ataman – 49 ед;
- Etalon – 36 ед;
- ZAZ – 18 ед.
Бывшие в употреблении:
- Mercedes-Benz – 31 ед;
- Van Hool – 20 ед.;
- Bova – 11 ед.