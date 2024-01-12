Нідерландська компанія TomTom провела щорічне дослідження завантаженості доріг, вивчивши трафік у 387 містах у 55 країнах на шести континентах.

Найповільнішим виявився Лондон, де 10-кілометрову відстань автомобілісти в 2023 році проїжджали в середньому за 37 хвилин. Проте найбільше часу у заторах втратили жителі Дубліна – по 158 годин на рік. Тобто середній дублинець простояв у пробках 6,5 дні.

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Середній автомобіліст у Лондоні втратив у пробках 148 годин, підрахували у TomTom. При цьому середня швидкість за годину пік у британській столиці була нижчою, ніж у ірландській — 14 кілометрів на годину проти 16.

Третє місце посів Торонто. Там 10 кілометрів водії проїжджали в середньому за 29 хвилин, у пробках простояли по 98 годин, а середня швидкість за годину пік склала 18 кілометрів на годину. Далі в десятці міст із найщільнішим трафіком прямують Мілан, Ліма, Бангалор, Пуна, Бухарест, Маніла та Брюссель.

Найвільнішими виявилися дороги американського Оклахома-Сіті — 8 хвилин 40 секунд на 10 кілометрів колії та всього 19 годин у пробках за рік.