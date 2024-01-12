Нидерландская компания TomTom провела ежегодное исследование загруженности дорог, изучив трафик в 387 городах в 55 странах на шести континентах.

Самым медленным оказался Лондон, где 10-километровое расстояние автомобилисты в 2023 году проезжали в среднем за 37 минут. Однако больше всего времени в пробках потеряли жители Дублина – по 158 часов в год. То есть средний дублинец простоял в пробках 6,5 дней.

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Средний автомобилист в Лондоне потерял в пробках 148 часов, подсчитали в TomTom. При этом средняя скорость в час пик в британской столице была ниже, чем в ирландской - 14 километров в час против 16.

Третье место занял Торонто. Там 10 километров водители проезжали в среднем за 29 минут, в пробках простояли по 98 часов, а средняя скорость в час пик составила 18 километров в час. Далее в десятке городов с самым плотным трафиком следуют Милан, Лима, Бангалор, Пуна, Бухарест, Манила и Брюссель.

Самыми свободными оказались дороги американского Оклахома-Сити - 8 минут 40 секунд на 10 километров пути и всего 19 часов в пробках за год.