У 2024 році кошти, які раніше йшли на будівництво та ремонт доріг, будуть надходити до загального бюджету.

У 2024 році дороги будуватимуть лише за окремими рішеннями Кабміну, витрачатимуть на це гроші з резервного фонду. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа в коментарі Liga.net, коментуючи законопроєкт про Бюджет України на 2024 рік. Таким чином, масового ремонту та будівництва доріг, як у 2023 році, в наступному році не буде.

Більше того, в прийнятому у першому читанні урядовому законопроекті про зміни у Бюджетний Кодекс №10037 йдеться про те, вже з 1 жовтня дорожній фонд, військовий збір та ПДФО повністю підуть у військовий бюджет. Однак планується друге читання, в яке будуть внесені правки від депутатів, і за ці частини бюджету точаться дискусії, повідомляє Максим Желєзняк у своєму телеграм-каналі.

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Програми Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, а також Агентства відновлення, по лінії державного фінансування будуть заморожені, а кошти спрямовані на потреби оборони України.

З кошторису на наступний рік вилучено видатки Агентству відновлення та Мінінфраструктури відповідно на понад 38 і 42 мільярди гривень. Однак ці проєкти можуть працювати за лінією фінансування міжнародних партнерів.

Ще одне джерело фінансування проєктів відбудови, які запланувало Мінінфраструктури – Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, який цього року мав з держбюджету 35,5 млрд грн. В 2024 році він буде наповнюватись від конфіскованого у росіян на території України майна, якщо Фонд державного майна зможе успішно його продати.