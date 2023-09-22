В 2024 году средства, которые раньше шли на строительство и ремонт дорог, будут поступать в общий бюджет.

В 2024 году дороги будут строить только по отдельным решениям Кабмина, используя на это деньги из резервного фонда. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа в комментарии Liga.net, комментируя законопроект о Бюджете Украины на 2024 год. Таким образом, массовый ремонт и строительство дорог, как в 2023 году, в следующем году не будет.

Более того, в принятом в первом чтении правительственном законопроекте об изменениях в Бюджетный Кодекс №10037 говорится, что уже с 1 октября дорожный фонд, военный сбор и НДФЛ полностью пойдут в военный бюджет. Однако планируется второе чтение, в которое будут внесены правки от депутатов, и за эти части бюджета ведутся дискуссии, сообщает Максим Железняк в своем телеграмм-канале.

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Программы Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры, а также Агентства восстановления по линии государственного финансирования будут заморожены, а средства направлены на нужды обороны Украины.

Из сметы на следующий год изъяты расходы Агентству восстановления и Мининфраструктуры соответственно более чем на 38 и 42 миллиарда гривен. Однако эти проекты могут работать по линии финансирования международных партнеров.

Еще один источник финансирования проектов восстановления, которые запланировало Мининфраструктуры – Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, который в этом году имел из госбюджета 35,5 млрд грн. В 2024 году он будет наполняться от конфискованного у россиян на территории Украины имущества, если Фонд государственного имущества сможет его успешно продать.