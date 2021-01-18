Щорічні дослідження американського журналу Consumer Reports виявляють моделі, які доставлять власникам менше проблем. Дослідження засноване на даних, зібраних по 329 000 автомобілів.

Виходячи з цього аналізу, складено список моделей, які, за прикидками аналітиків, є найменш проблемними. Вони представлені, починаючи з самих надійних.

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- Лідером списку стала Toyota Prius, яка набрала в рейтингу 93 бали.

- Другий і третій рядок – Lexus NX і Buick Encore (перелицьований Opel Mokka) з 91 балом кожна.

- Toyota Prius Prime заслужила 88 балів.

- Hyundai Kona - 87 балів.

- Audi A5 і Audi A4 набрали по 86 балів.

- І замкнула рейтинг надійності Mazda CX-5 з 85 балами.