Щорічні дослідження американського журналу Consumer Reports виявляють моделі, які доставлять власникам менше проблем. Дослідження засноване на даних, зібраних по 329 000 автомобілів.
Виходячи з цього аналізу, складено список моделей, які, за прикидками аналітиків, є найменш проблемними. Вони представлені, починаючи з самих надійних.
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- Лідером списку стала Toyota Prius, яка набрала в рейтингу 93 бали.
- Другий і третій рядок – Lexus NX і Buick Encore (перелицьований Opel Mokka) з 91 балом кожна.
- Toyota Prius Prime заслужила 88 балів.
- Hyundai Kona - 87 балів.
- Audi A5 і Audi A4 набрали по 86 балів.
- І замкнула рейтинг надійності Mazda CX-5 з 85 балами.