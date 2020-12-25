Статистика була складена на основі данних більше 15,5 мільйона машин про спрацьовування сигналу Check Engine на панелі приладів.

Аналітики компанії CarMD представили щорічний рейтинг автомобільних брендів, які випускають найнадійніші двигуни. А також назвали моделі, у яких рідше за інших мотор виходить з ладу. Окремо також перераховані марки, ремонт двигунів яких обходиться дешевше за інші.

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У процесі збору данних було проаналізовано більше 15,5 мільйонів автомобілів, випущених і проданих у США за період з 1996 по 2020 рік. У лідерах опинились Mitsubishi, Mercedes-Benz та Volkswagen – саме у такому порядку. У машин цих марок рідше всього загорається знак перевірки мотора. Реєструвались випадки спрацьовування сигналу в період між 1 жовтня 2019 року до 30 вересня 2020 року.

Mercedes-Benz був лідером минулого року, однак поступився японському бренду, який піднявся одразу на дві сходинки вгору. Volkswagen також покращив свої результати, оскільки у 2019 році у трійку лідерів він не входив. Першу п’ятірку замикають Buick та Ford. Далі, в порядку зменшення слідують Mazda, BMW, GMC, Subaru та Cadillac.

Рейтинг CarMD також називає кілька конкретних моделей, у яких проблеми з мотором практично відсутні: Toyota Tacoma 2017 та 2018 років випуску, Honda CR-V 2015-го, Toyota Camry 2018-го та Honda Accord 2017-го року.

Окремо названо марки та моделі, ремонт двигунів яких коштує дешевше: Kia, Chrysler і Mazda, а також Hyundai Tucson, Subaru Impreza та Mercedes-Benz GLE.