Статистика была составлена на основе данных более 15,5 миллиона машин о срабатывании сигнала Check Engine на панели приборов.

Аналитики компании CarMD представили ежегодный рейтинг автомобильных брендов, которые выпускают самые надежные двигатели. А также назвали модели, у которых реже других мотор выходит из строя. Отдельно также перечислены марки, ремонт двигателей которых обходится дешевле других.

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В процессе сбора данных были проанализированы более 15,5 миллионов автомобилей, выпущенных и проданных в США за период с 1996 по 2020 год. В лидерах оказались Mitsubishi, Mercedes-Benz и Volkswagen – именно в таком порядке. У машин этих марок реже всего загорается знак проверки мотора. Регистрировались случаи срабатывания сигнала в период между 1 октября 2019 года до 30 сентября 2020 года.

Mercedes-Benz был лидером прошлого года, однако уступил японскому бренду, который поднялся сразу на две ступеньки вверх. Volkswagen тоже улучшил свои результаты, поскольку в 2019 году в тройку лидеров он не входил. Первую пятерку замыкают Buick и Ford. Далее, в порядке убывания следуют Mazda, BMW, GMC, Subaru и Cadillac.

Рейтинг CarMD также называет несколько конкретных моделей, у которых проблемы с мотором практически отсутствуют: Toyota Tacoma 2017 и 2018 годов выпуска, Honda CR-V 2015-го, Toyota Camry 2018-го и Honda Accord 2017-го года.

Отдельно названы марки и модели, ремонт двигателей которых стоит дешевле: Kia, Chrysler и Mazda, а также Hyundai Tucson, Subaru Impreza и Mercedes-Benz GLE.