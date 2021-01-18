Ежегодные исследования американского журнала Consumer Reports выявляют модели, которые доставят владельцам меньше проблем. Исследование основано на данных, собранных в отношении 329 000 автомобилей.

Исходя из этого анализа, составлен список моделей, которые, по прикидкам аналитиков, являются наименее проблемными. Они представлены, начиная с самых надежных.

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- Лидером списка стала Toyota Prius, набравшая в рейтинге 93 балла.

- Вторая и третья строка-Lexus NX и Buick Encore (перелицованный Opel Mokka) с 91 баллом каждая.

- Toyota Prius Prime заслужила 88 баллов.

- Hyundai Kona - 87 баллов.

- Audi A5 и Audi A4 набрали по 86 баллов.

- И замкнула рейтинг надежности Mazda CX-5 с 85 баллами.