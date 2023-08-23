Найпопулярнішим кабріолетом Європи став кросовер Volkswagen. В Україні - BMW 4 серії.

Як повідомляє Аutoconsulting.com.ua з посиланням на Automotive News, лідером сегменту кабріолетів на європейському ринку за підсумками семи місяців 2023 року виявився Volkswagen T-Roc – кросовер зі складним дахом, який продається вже чотири роки. За обсягами реалізації позашляховик несподівано випередив Mazda MX-5 Miata та Alpine A110.

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Відкрита версія T-Roс дебютувала у 2019 році як «перший кросовер-кабріолет у компактному класі» та єдиний кабріолет Volkswagen у актуальній модельній лінійці. У ході перетворення зі звичайного кросовера в кабріолет T-Roc втратив задні двері та отримав тканинний складений дах на чотирьох поперечках, який можна опустити і підняти за 30 секунд на швидкості до 30 кілометрів на годину.

У 2021-му модель отримав рестайлінг, під час якого було переглянуто дизайн оптики, збільшено розмір екрану мультимедійної системи та розширено список опцій.

Західні журналісти скептично ставилися до ринкових перспектив кросовера з відкритим верхом, проте в 2023 продажі T-Roc Сabrio пішли вгору і модель очолила сегмент дводверних кабріолетів, обігнавши Mazda MX-5. Так, за сім місяців 2023 року європейці купили 8732 екземпляри T-Roc Сabrio, що на 9,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За той же час Mazda MX-5 розійшлася в Європі в кількості 4570 штук, продемонструвавши зростання продажів на 53,9%. Замикає трійку лідерів A110 із показником 2155 реалізованих машин (+16,8%).

Виробництво VW T-Roc Сabrio налагоджено на заводі Volkswagen у Німеччині, тоді як стандартний T-Roc збирають у Португалії. T-Roc Сabrio – єдиний кросовер з відкидним дахом на ринку з того моменту, як Land Rover зняв з конвеєра кабріолет Range Rover Evoque Convertible.

В Україні VW T-Roc Сabrio не представлений. В сегменті кабріолетів в нашій країні лідирує BMW 4 серії з продажами всього 4 автомобілів з початку року на ринку нових авто. Загалом, сегмент кабріолетів в цьому році демонструє зростання на 70% (22 нових автомобілі проти 13 за аналогічний період минулого року).