Самым популярным кабриолетом Европы стал кроссовер Volkswagen. В Украине – BMW 4 серии.

Как сообщает Аutoconsulting.com.ua со ссылкой на Automotive News, лидером сегмента кабриолетов на европейском рынке по итогам семи месяцев 2023 года оказался Volkswagen T-Roc – кроссовер со складывающейся крышей, которая продается уже четыре года. По объемам реализации внедорожник неожиданно опередил Mazda MX-5 Miata и Alpine A110.

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Открытая версия T-Roс дебютировала в 2019 году как первый кроссовер-кабриолет в компактном классе и единственный кабриолет Volkswagen в актуальной модельной линейке. В ходе превращения из обычного кроссовера в кабриолет T-Roc потерял заднюю дверь и обзавелся тканевой складкой крышей на четырех поперечинах, которую можно опустить и поднять за 30 секунд на скорости до 30 километров в час.

В 2021-м модель была подвергнута рестайлингу, во время которого был просмотрен дизайн оптики, увеличен размер экрана мультимедийной системы и расширен список опций.

Западные журналисты скептически относились к рыночным перспективам кроссовера с открытым верхом, однако в 2023 году продажи T-Roc Сabrio пошли вверх и модель возглавила сегмент двухдверных кабриолетов, обогнав Mazda MX-5. Так, за семь месяцев 2023 года европейцы купили 8732 экземпляра T-Roc Сabrio, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За то же время Mazda MX-5 разошлась в Европе в количестве 4570 штук, продемонстрировав рост продаж на 53,9%. Замыкает тройку лидеров A110 с показателем 2155 реализуемых машин (+16,8%).

Производство VW T-Roc Сabrio отлажено на заводе Volkswagen в Германии, в то время как стандартный T-Roc собирают в Португалии. T-Roc Сabrio – единственный кроссовер с откидной крышей на рынке с того момента, как Land Rover снял с конвейера кабриолет Range Rover Evoque Convertible.

В свою очередь, в Украине VW T-Roc Сabrio не представлен. В сегменте кабриолетов в нашей стране лидирует BMW 4 серии с продажами 4 автомобилей на новом авторынке. В общем, сегмент кабриолетов в этом году демонстрирует рост на 70% (22 новых автомобиля против 13 за аналогичный период прошлого года).