Минулого року обсяг світового авторинку значно збільшився. При цьому комерційний сегмент росте швидше, ніж продажі легкових авто.

За даними Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у 2023 році глобальні продажі нових автотранспортних засобів становили 92,7 млн од., повідомляє Укравтопром.

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Це на 12% більше за результат попереднього року. Найбільшу кількість в цьому обсязі склали легкові авто – 65,3 млн од. (+11,3%). Реалізація комерційних автотранспортних засобів зросла на 13,3%, до 27,4 млн од.

Найбільшим у світі авторинком вкотре став Китай. У минулому році в КНР було реалізовано майже 30,1 млн. одиниць автотранспорту, що на 12% більше, ніж роком раніше. З них: легковиків – 26,1 млн од. (+10,6%), комерційного автотранспорту – 4 млн од.(+22%).

Другим, за обсягом продажів, був ринок США з показником - 16 млн. од. (+12,5%). Легкових авто в США було реалізовано 3,1 млн од. (+9%), а комерційної техніки – 12,9 млн од. (+13%).

Третій результат за Індією – 5,1 млн. од. (+7,5%). Парк легкових авто в цій країні поповнили 4,1 млн нових авто (+8,2%), а комерційних – 978 тис. од. (+5%).

На четвертій позиції Японія – 4,8 млн. од. (+13,8%), з них: легкових – 4 млн од. (+15,8%); комерційних – 786 тис од. (+4,4%).

Замикає ТОП-5 найбільших національних авторинків Німеччина – 3,2 млн. од. (+8%), з них: легкових – понад 2,8 млн од. (+7,3%); комерційних – 360 тис. од. (+15%).