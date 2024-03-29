В прошлом году объем мирового авторынка значительно увеличился. При этом коммерческий сегмент растет быстрее, чем продажи легковых авто.

По данным Всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), в 2023 году глобальные продажи новых автотранспортных средств составили 92,7 млн ед., сообщает Укравтопром.

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Это на 12% больше результата предыдущего года. Наибольшее количество в этом объеме составили легковые авто – 65,3 млн ед. (+11,3%). Реализация коммерческих автотранспортных средств выросла на 13,3%, до 27,4 млн ед.

Крупнейшим в мире авторынком в очередной раз стал Китай. В прошлом году в КНР было реализовано почти 30,1 млн. единиц автотранспорта, что на 12% больше, чем годом ранее. Из них: легковушек – 26,1 млн ед. (+10,6%), коммерческого автотранспорта – 4 млн ед. (+22%).

Вторым, по объему продаж, был рынок США с показателем - 16 млн. ед. (+12,5%). Легковых авто в США было реализовано 3,1 млн ед. (+9%), а коммерческой техники – 12,9 млн ед. (+13%).

Третий результат за Индией – 5,1 млн. ед. (+7,5%). Парк легковых авто в этой стране пополнили 4,1 млн новых авто (+8,2%), а коммерческих – 978 тыс. ед. (+5%).

На четвертой позиции Япония – 4,8 млн. ед. (+13,8%), из них: легковых – 4 млн ед. (+15,8%); коммерческих – 786 тыс ед. (+4,4%).

Замыкает ТОП-5 крупнейших национальных авторынков Германия – 3,2 млн. ед. (+8%), из них: легковых – более 2,8 млн ед. (+7,3%); коммерческих – 360 тыс. ед. (+15%).