З`явився цьогорічний список найдорожчих автомобільних брендів. Світовим лідером стала Tesla.

Brand Finance опублікувала щорічний рейтинг Global 500, до якого входять 500 найдорожчих брендів світу. В автомобільній категорії на першому місці опинилася Tesla, якій вдалося обійти торішнього лідера Toyota. Про це повідомляє видання autoconsulting.ua.

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Другий рядок зайняв Mercedes-Benz, а Toyota цього року стала лише третьою – вартість японської компанії знизилася на 18%, а сама вона опустилася у глобальному рейтингу з 12 позиції на 19-у.

За даними Brand Finance, вартість Tesla оцінюється в 66,2 мільярда доларів, що на 44% вище за її торішню ціну. У загальному рейтингу американський автовиробник піднявся з 28-ї на дев'яту позицію.

Серед автомобільних компаній друге місце дісталося Mercedes-Benz, який оцінили у 58,8 мільярда доларів – на 3% дешевше, ніж торік. У топ-500 серед усіх брендів німецька марка опустилася на одну сходинку та посіла 16 місце. Toyota, яка минулого року була найдорожчим автомобільним брендом, цього року оцінена в 52,5 мільярда доларів (-18%).

Якщо розглядати перші 20 брендів у глобальному рейтингу, то автомобільних серед них лише три. Натомість у топ-50 потрапили BMW (33 місце), Porsche (40 місце), Mitsubishi (43 місце) та Volkswagen (47 місце).

Лідером за темпами зростання вартості, окрім Tesla, виявився китайський BYD: він додав 57% і оцінюється в 10 мільярдів доларів. Також варто відзначити виробника батарей для електромобілів CATL, який потрапив до рейтингу і опинився на 135 позиції з оціночною вартістю 14,7 мільярда доларів.

Минулого року трійка лідерів серед автомобільних компаній виглядала так: на першому місці Toyota (64,3 мільярда доларів), на другому – Mercedes-Benz (60,8 мільярда доларів), а на третьому Tesla (46 мільярдів доларів).