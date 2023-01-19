Появился список самых дорогих автомобильных брендов. Мировым лидером стала Tesla.

Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг Global 500, в который входят 500 самых дорогих брендов мира. В автомобильной категории на первом месте оказалась Tesla, которой удалось обойти прошлогоднего лидера Toyota. Об этом сообщает издание autoconsulting.ua.

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Вторую строчку занял Mercedes-Benz, а Toyota в этом году стала лишь третьей – стоимость японской компании снизилась на 18%, а сама она опустилась в глобальном рейтинге с 12-й позиции на 19-ю.

По данным Brand Finance, стоимость Tesla оценивается в 66,2 миллиарда долларов, что на 44% выше ее прошлогодней цены. В общем рейтинге американский автопроизводитель поднялся с 28-й на девятую позицию.

Среди автомобильных компаний второе место досталось Mercedes-Benz, который оценили в 58,8 миллиарда долларов – на 3% дешевле, чем в прошлом. В топ-500 среди всех брендов немецкая марка опустилась на одну строчку и заняла 16-е место. Toyota, которая в прошлом году была самым дорогим автомобильным брендом, в этом году оценена в 52,5 миллиарда долларов (-18%).

Если рассматривать первые 20 брендов в глобальном рейтинге, то автомобильных среди них всего три. В топ-50 попали BMW (33 место), Porsche (40 место), Mitsubishi (43 место) и Volkswagen (47 место).

Лидером по темпам роста стоимости, помимо Tesla, оказался китайский BYD: он прибавил 57% и оценивается в 10 миллиардов долларов. Также стоит отметить производителя попавших в рейтинг батарей для электромобилей CATL и оказавшихся на 135 позиции с оценочной стоимостью 14,7 миллиарда долларов.

В прошлом году тройка лидеров среди автомобильных компаний выглядела так: на первом месте Toyota (64,3 млрд долларов), на втором – Mercedes-Benz (60,8 млрд долларов), а на третьем Tesla (46 млрд долларов).