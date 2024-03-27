Найекономічнішим автомобілем з традиційним бензиновим двигуном, якщо вірити технічній документації, виявився Suzuki Swift. Але різниця між першим та останнім місцем в рейтингу - усього 0,4 літра пального на сотню.

Експерти motor1.сom склали рейтинг десяти найбільш економічних нових бензинових авто за стандартом WLTP, доступних на даний момент.

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Легкові автомобілі, що увійшли до ТОП-10, крім Toyota Aygo X, є м’якмими гібридами (MHEV).

ТОП-10: