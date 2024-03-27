Найекономічнішим автомобілем з традиційним бензиновим двигуном, якщо вірити технічній документації, виявився Suzuki Swift. Але різниця між першим та останнім місцем в рейтингу - усього 0,4 літра пального на сотню.

Експерти motor1.сom склали рейтинг десяти найбільш економічних нових бензинових авто за стандартом WLTP, доступних на даний момент.

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Легкові автомобілі, що увійшли до ТОП-10, крім Toyota Aygo X, є м’якмими гібридами (MHEV).

ТОП-10:

  • Suzuki Swift (MHEV) - 4,4 л/100 км
  • Peugeot 208 (MHEV) - 4,5 л/100 км
  • Opel Corsa (MHEV) - 4,5 л/100 км
  • Fiat 500 (MHEV) - 4,6 л/100 км
  • Lancia Ypsilon (MHEV) - 4,6 л/100 км
  • Mazda 2 (MHEV) - 4,7 л/100 км
  • Peugeot 308 (MHEV) - 4,7 л/100 км
  • Citroën C4 (MHEV) - 4,7 л/100 км
  • Toyota Aygo X- 4,8 л/100 км
  • Fiat 600 (MHEV) - 4,8 л/100 км