Самым экономичным автомобилем с традиционным бензиновым двигателем, если верить технической документации, оказался Suzuki Swift. Но разница между первым и последним местом в рейтинге всего 0,4 литра топлива на сотню.
Эксперты motor1.сom составили рейтинг десяти самых экономичных новых бензиновых авто по стандарту WLTP, доступных на данный момент.
Читайте также: Какой могла бы быть ЗАЗ Славута в 2024 году
Легковые автомобили, вошедшие в ТОП-10, кроме Toyota Aygo X, являются мягкими гибридами (MHEV).
ТОП-10:
- Suzuki Swift (MHEV) - 4,4 л/100 км
- Peugeot 208 (MHEV) - 4,5 л/100 км
- Opel Corsa (MHEV) - 4,5 л/100 км
- Fiat 500 (MHEV) - 4,6 л/100 км
- Lancia Ypsilon (MHEV) - 4,6 л/100 км
- Mazda 2 (MHEV) - 4,7 л/100 км
- Peugeot 308 (MHEV) - 4,7 л/100 км
- Citroën C4 (MHEV) - 4,7 л/100 км
- Toyota Aygo X- 4,8 л/100 км
- Fiat 600 (MHEV) - 4,8 л/100 км