Самым экономичным автомобилем с традиционным бензиновым двигателем, если верить технической документации, оказался Suzuki Swift. Но разница между первым и последним местом в рейтинге всего 0,4 литра топлива на сотню.

Эксперты motor1.сom составили рейтинг десяти самых экономичных новых бензиновых авто по стандарту WLTP, доступных на данный момент.

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Легковые автомобили, вошедшие в ТОП-10, кроме Toyota Aygo X, являются мягкими гибридами (MHEV).

ТОП-10:

  • Suzuki Swift (MHEV) - 4,4 л/100 км
  • Peugeot 208 (MHEV) - 4,5 л/100 км
  • Opel Corsa (MHEV) - 4,5 л/100 км
  • Fiat 500 (MHEV) - 4,6 л/100 км
  • Lancia Ypsilon (MHEV) - 4,6 л/100 км
  • Mazda 2 (MHEV) - 4,7 л/100 км
  • Peugeot 308 (MHEV) - 4,7 л/100 км
  • Citroën C4 (MHEV) - 4,7 л/100 км
  • Toyota Aygo X- 4,8 л/100 км
  • Fiat 600 (MHEV) - 4,8 л/100 км