Названо 10 найгірших автомобілів, які розчарували своїх власників. Опитування проводилось в кінці 2022 року.
Агенція Consumer Reports, ґрунтуючись на опитуваннях автовласників, склала рейтинг 10 автомобілів, які найбільше розчарували своїх власників. Серед них моделі Kia, Mercedes-Benz, Nissan, Volkswagen.
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Питання було просте — «Чи купили б ви цей автомобіль знову?»
Infiniti QX50 повторно купили б лише 40%. Трохи кращий результат у Nissan Kicks – його придбали б знову 49% автомобілістів. Nissan Altima виправдав очікування 51% власників. Серед KIA моделями, що найбільш розчаровують, виявилися Forte (Cerato) та Seltos. Forte готові знову купити 51% власників, а Seltos лише 48%.
Є невдоволені й моделями Mercedes-Benz. Виявилося, що 55% власників GLA не стали б його купувати повторно. Серед власників GLB розчарованих виявилося 61%. Volkswagen Taos купили б повторно 48% власників. І цей показник кращий, ніж в Atlas Cross Sport – лише 38%.
Не подобається більшості власників і Jeep Compass, який повторно купили б тільки 46% опитаних. Крім того, Consumer Reports відзначив проблеми з надійністю цього кросовера.