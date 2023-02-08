Названо 10 найгірших автомобілів, які розчарували своїх власників. Опитування проводилось в кінці 2022 року.

Агенція Consumer Reports, ґрунтуючись на опитуваннях автовласників, склала рейтинг 10 автомобілів, які найбільше розчарували своїх власників. Серед них моделі Kia, Mercedes-Benz, Nissan, Volkswagen.

Читайте також: Названі найгірші кросовери сучасності

Питання було просте — «Чи купили б ви цей автомобіль знову?»

Infiniti QX50 повторно купили б лише 40%. Трохи кращий результат у Nissan Kicks – його придбали б знову 49% автомобілістів. Nissan Altima виправдав очікування 51% власників. Серед KIA моделями, що найбільш розчаровують, виявилися Forte (Cerato) та Seltos. Forte готові знову купити 51% власників, а Seltos лише 48%.

Є невдоволені й моделями Mercedes-Benz. Виявилося, що 55% власників GLA не стали б його купувати повторно. Серед власників GLB розчарованих виявилося 61%. Volkswagen Taos купили б повторно 48% власників. І цей показник кращий, ніж в Atlas Cross Sport – лише 38%.

Не подобається більшості власників і Jeep Compass, який повторно купили б тільки 46% опитаних. Крім того, Consumer Reports відзначив проблеми з надійністю цього кросовера.