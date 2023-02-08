Названы 10 самых плохих автомобилей, разочаровавших своих владельцев. Опрос проводился в конце 2022 года.

Агентство Consumer Reports, основываясь на опросах автовладельцев, составило рейтинг 10 автомобилей, наиболее разочаровавших своих владельцев. Среди них модели Kia, Mercedes-Benz, Nissan, Volkswagen.

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Вопрос был простой – «Купили бы вы этот автомобиль снова?»

Infiniti QX50 повторно купили бы всего 40%. Чуть лучший результат у Nissan Kicks – его приобрели бы снова 49% автомобилистов. Nissan Altima оправдал ожидания 51% собственников. Среди самых разочаровывающих KIA моделями оказались Forte (Cerato) и Seltos. Forte готовы снова купить 51% владельцев, а Seltos только 48%.

Являются недовольны и моделями Mercedes-Benz. Оказалось, что 55% владельцев GLA не стали бы покупать его повторно. Среди владельцев GLB разочарованных оказалось 61%. Volkswagen Taos купили бы повторно 48% владельцев. И этот показатель лучше, чем у Atlas Cross Sport – всего 38%.

Не нравится большинству владельцев и Jeep Compass, который повторно купили только 46% опрошенных. Кроме того, Consumer Reports отметил проблемы с надежностью этого кроссовера.