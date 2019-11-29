Німецький рейтинг якості TÜV-Report 2020 визначив найкращі і найгірші кросовери сучасності.
Навряд чи ці дані можна вважати актуальними в України, адже якість доріг, палива та швидкісні режими експлуатації відрізняються від німецьких надто сильно.
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Невдалими, з точки зору німців, стали такі популярні в Україні кросовери як: Dacia Duster, Kia Sportage, Nissan Qashqai і Volkswagen Tiguan.
Найгірші кросовери за даними TÜV-Report 2020:
Вік 2-3 роки:
- Dacia / Renault Duster
- Hyundai Tucson
- Kia Sportage
Вік 4-5 років:
- Kia Sportage
- Volkswagen Tiguan
- Nissan Qashqai
Вік 6-7 років:
- Dacia / Renault Duster
- Volkswagen Tiguan
- Nissan Qashqai
Вік 8-9 років:
- Nissan Qashqai
- Dacia / Renault Duster
- Volkswagen Tiguan
Вік 10-11 років:
- Nissan Qashqai
- Hyundai Tucson
- Mitsubishi Outlander
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