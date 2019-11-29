Німецький рейтинг якості TÜV-Report 2020 визначив найкращі і найгірші кросовери сучасності.

Навряд чи ці дані можна вважати актуальними в України, адже якість доріг, палива та швидкісні режими експлуатації відрізняються від німецьких надто сильно.

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Невдалими, з точки зору німців, стали такі популярні в Україні кросовери як: Dacia Duster, Kia Sportage, Nissan Qashqai і Volkswagen Tiguan.

Найгірші кросовери за даними TÜV-Report 2020:

Вік 2-3 роки:

Dacia / Renault Duster

Hyundai Tucson

Kia Sportage

Вік 4-5 років:

Kia Sportage

Volkswagen Tiguan

Nissan Qashqai

Вік 6-7 років:

Dacia / Renault Duster

Volkswagen Tiguan

Nissan Qashqai

Вік 8-9 років:

Nissan Qashqai

Dacia / Renault Duster

Volkswagen Tiguan

Вік 10-11 років:

Nissan Qashqai

Hyundai Tucson

Mitsubishi Outlander

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