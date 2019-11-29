Резонансна подія сталася в Чорноморському морському порту на початку листопада. Зі складу зловмисники викрали 7 позашляховиків.

Інцидент стався 2 листопада, але пропажу помітили лише 12-го. За попередньою інформацією, водій автовозу і митний брокер вступили в змову.

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Підробивши документи, вони організували вивезення автомобілів за територію порту. На даний момент місцезнаходження машин не відомо. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 289 ч.3. Ведеться слідство.