Резонансное событие произошло в Черноморском морском порту в начале ноября. Со склада злоумышленники похитили 7 внедорожников.

Инцидент произошел 2 ноября, но пропажу заметили только 12-го. По предварительной информации, водитель автовоза и таможенный брокер вступили в сговор.

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Подделав документы, они организовали вывоз автомобилей за территорию порта. На данный момент местонахождение машин не известно. По данному факту открыто уголовное производство по статье 289 ч.3. Ведется следствие.