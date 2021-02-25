Журі конкурсу Women’s World Car of the Year 2021 оголосило переможців в дев’яти номінаціях.

Як зазначили судді, всі автомобілі-переможці представляють собою досконалість у своїх сегментах на основі безпеки, комфорту, технологій і співвідношення ціни та якості.

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Конкурс проводиться вже 11 років підряд. Цього річ кращих у дев’яти номінаціях визначали п’ятдесят автожурналістів з 38 країн, що охоплюють п’ять континентів. Це єдине журі в автомобільному світі, яке складається виключно з жінок.

Цього року застосовувалась нова методологія голосування – спочатку в кожній категорії обирались три моделі, а далі вже і сам переможець. В конкурсі могли взяти участь тільки автомобілі 2020 року.

Наразі оголошені переможці в дев’яти категоріях, але журі повинно серед них обрати один найкращий автомобіль. Результат планують оголосити 8 березня в Міжнародний жіночий день.

Перелік переможців наразі виглядає так:

BEST URBAN CAR – Peugeot 208;

BEST FAMILY CAR – Skoda Octavia;

BEST LUXURY CAR – Lexus LC500 Cabrio;

BEST SPORT CAR – Ferrari F8 Spider;

BEST URBAN SUV – Peugeot 2008;

BEST MEDIUM SUV – Land Rover Defender;

BEST LARGE SUV – Kia Sorento;

BEST 4X4 & PICK UP – Ford F-150;

BEST EV – Honda e.

Конкурс Women’s World Car of the Year був створений новозеландською автомобільною журналісткою Сенді Майре в 2009 році. Мета нагород – вибрати найкращі автомобілі року, але це не мають бути “жіночі машини”. Автівки вибираються на основі принципів, якими керуються всі споживачі, включаючи безпеку, якість, ціну, дизайн, динаміку руху та вплив на навколишнє середовище.