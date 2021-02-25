Жюри конкурса Women's World Car of the Year 2021 объявило победителей в девяти номинациях.

Как отметили судьи, все автомобили-победители представляют собой совершенство в своих сегментах на основе безопасности, комфорта, технологий и соотношение цены и качества.

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Конкурс проводится уже 11 лет подряд. В этом году лучших в девяти номинациях определяли пятьдесят автожурналистов из 38 стран, охватывающих пять континентов. Это единственное жюри в автомобильном мире, которое состоит исключительно из женщин.

В этом году применялась новая методология голосования – сначала в каждой категории выбирались три модели, а дальше уже и сам победитель. В конкурсе могли принять участие только автомобили 2020 года.

Сейчас объявлены победители в девяти категориях, но жюри должно среди них выбрать один лучший автомобиль. Результат планируют объявить 8 марта в Международный женский день.

Перечень победителей сейчас выглядит так:

BEST URBAN CAR – Peugeot 208;

BEST FAMILY CAR – Skoda Octavia;

BEST LUXURY CAR – Lexus LC500 Cabrio;

BEST SPORT CAR – Ferrari F8 Spider;

BEST URBAN SUV – Peugeot 2008;

BEST MEDIUM SUV – Land Rover Defender;

BEST LARGE SUV – Kia Sorento;

BEST 4X4 & PICK UP – Ford F-150;

BEST EV – Honda e.

Конкурс Women's World Car of the Year был создан новозеландской автомобильной журналисткой Сэнди Майре в 2009 году. Цель наград – выбрать лучшие автомобили года, но это не должны быть “женские машины”. Машины выбираются на основе принципов, которыми руководствуются все потребители, включая безопасность, качество, цену, дизайн, динамику движения и влияние на окружающую среду.