Автомобили в нем розового цвета, а водители – женщины.

С начала 2020 года в Киеве начала работу служба такси Pink Taxi. Специализаця сервиса – перевозка детей и женщин. За рулем автомобилей – исключительно женщины. В машинах установлены детские кресла. Используются автомобили Opel Corsa розового цвета.

Pink Taxi также предлагает услугу автоняни – водитель может не только перевезти ребенка, но и отвести его в детский сад или школу.

Международная компания Pink Taxi Group Ltd. основана в Великобритании в 2018 году и работает как минимум в 18 странах.

Напомним, что украинские службы такси отказываются от старых автомобилей.