Uber объявил, что повысил максимальный год авто, которым можно обслуживать пассажиров.

Крупнейшие службы такси повышают возраст автомобилей, на которых можно перевозить пассажиров с использованием их приложений. Так, Uber предупредил украинских водителей, что с 8 января 2020 года во всех городах Украины минимальный год выпуска для сотрудничества с этим агрегатором поездок в минимальном классе UberX повышен до 1998 года. Раньше авто с этого года можно было использовать в Киеве, для других регионов подходили и старше авто. Для категории Select должен быть автомобиль не старше 2012 года.

Читайте также: Uber сообщил о 6 тысячах сексуальных нападениях, во время поездок в 2017-2018 годах

Европейский оператор услуг такси Bolt на своем сайте предупреждает, что авто для Киева могут быть не старше 2000 года изготовления, а для других городов – с 1998 года.

Украинский агрегатор Uklon сотрудничает с автомобилями не старше 2010 года изготовления.

Кроме того, во всех трех системах заказов такси существует "запретный" список автомобилей по маркам и классам. В частности, с ними нельзя сотрудничать на автомобилях ЗАЗ, ГАЗ, ВАЗ, есть исключения для Daewoo и китайских авто. Обычно нельзя работать в такси на легковушках А-класса и с формой кузова купе.

Напомним, как проехать на Lanos 200 000 км.