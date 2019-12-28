Uber оголосив, що підвищив максимальний рік авто, яким можна обслуговувати пасажирів.

Найбільші служби таксі підвищують вік автомобілів, на яких можна перевозити пасажирів з використанням їх додатків. Так, Uber попередив українських водіїв, що з 8 січня 2020 року у всіх містах України мінімальний рік випуску для співпраці з цим агрегатором поїздок в мінімальному класі UberX підвищено до 1998 року. Раніше авто з цього року можна було використовувати в Києві, для інших регіонів підходили і старші авто. Для категорії Select має бути автомобіль не старше 2012 року.

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Європейський оператор послуг таксі Bolt на своєму сайті попереджає, що авто для Києва можуть бути не старшими 2000 року виготовлення, а для інших міст – з 1998 року.

Український агрегатор Uklon співпрацює з автомобілями не старшими 2010 року виготовлення.

Окрім того, в усіх трьох системах замовлень таксі існує "заборонний" список автомобілів за марками та класами. Зокрема, з ними не можна співпрацювати на автомобілях ЗАЗ, ГАЗ, ВАЗ, є виключення для Daewoo та китайських авто. Зазвичай не можна працювати в таксі на легковиках А-класу та з формою кузова купе.

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