Автомобілі в ньому рожевого кольору, а водії – жінки.

З початку 2020 року в Києві почала роботу служба таксі Pink Taxi. Спеціалізаця сервісу – перевезення дітей та жінок. За кермом автомобілів – виключно жінки. В машинах встановлені дитячі крісла. Використовуються автомобілі Opel Corsa, поклеєні рожевою плівкою.

Pink Taxi також пропонує послугу автоняні – водій може не лише перевезти дитину, але й відвести її до дитячого садка чи школи.

Міжнародна компанія Pink Taxi Group Ltd. заснована у Великій Британії 2018 року та працює щонайменше у 18 країнах.

Нагадаємо, що українські служби таксі відмовляються від старих автомобілів.