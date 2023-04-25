Американське видання Slash Gear провело опитування, щоб з’ясувати, які бренди роблять найнадійніші седани. Ось рейтинг шести найкращих.

Верхній рядок рейтингу мало кого здивує – лідером виявилася Toyota, за яку віддали свої голоси 37,95 відсотка респондентів. А найбільш надійними моделями визнані Corolla та Camry.

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Другий рядок зайняла Honda, яка набрала 25,08 відсотка голосів. Користувачі виділили Accord та Civic як найнадійніші моделі цієї марки. На третьому місці – Nissan, за нього проголосували 14,19 відсотка опитаних.

Четвертим став Mercedes-Benz з 11,39 відсотка голосів. П’ятий рядок зайняв Hyundai, який набрав 7,1 відсотка голосів. Замкнула рейтинг Mazda з 4,29 відсотка.