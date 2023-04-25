Американское издание Slash Gear провело опрос, чтобы выяснить, какие бренды делают самые надежные седаны. Вот рейтинг шести лучших.

Верхняя строчка рейтинга мало кого удивит – лидером оказалась Toyota, за которую отдали свои голоса 37,95 процента респондентов. Наиболее надежными моделями признаны Corolla и Camry.

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Вторую строчку заняла Honda, набравшая 25,08 процента голосов. Пользователи выделили Accord и Civic в качестве самых надежных моделей этой марки. На третьем месте – Nissan, за него проголосовали 14,19 процента опрошенных.

Четвертым стал Mercedes-Benz с 11,39% голосов. Пятую строчку занял Hyundai, набравший 7,1 процента голосов. Замкнула рейтинг Mazda с 4,29 процента.