Продажі легкових авто у корпоративному сегменті ростуть швидше. ніж у приватному. При цьому частка приватних клієнтів залишається більшою.

Як вже повідомляв Укравтопром, у березні український автопарк поповнили близько 6,7 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 64% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 36% були зареєстровані на фірми.

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У порівнянні з березнем 2023р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 29%, а у корпоративному – на 95%.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

Toyota RAV-4 - 340 од.;

Kia Sportage - 212 од.;

Volkswagen ID.4 - 194 од.;

Renault Duster - 179 од.;

Mazda CX5 - 162 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались: