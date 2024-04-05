Продажі легкових авто у корпоративному сегменті ростуть швидше. ніж у приватному. При цьому частка приватних клієнтів залишається більшою.
Як вже повідомляв Укравтопром, у березні український автопарк поповнили близько 6,7 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 64% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 36% були зареєстровані на фірми.
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У порівнянні з березнем 2023р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 29%, а у корпоративному – на 95%.
Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- Toyota RAV-4 - 340 од.;
- Kia Sportage - 212 од.;
- Volkswagen ID.4 - 194 од.;
- Renault Duster - 179 од.;
- Mazda CX5 - 162 од.
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- Renault Duster - 741 од.;
- Peugeot Landtrek - 214 од.;
- Skoda Octavia - 111 од.;
- Toyota Hilux - 102 од.;
- Toyota RAV-4 - 75 од.