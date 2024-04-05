Продажи легковых авто в корпоративном сегменте растут быстрее. чем в частном. При этом доля частных клиентов остается больше.
Как уже сообщал Укравтопром, в марте украинский автопарк пополнили около 6,7 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 64% легковушек было реализовано частным клиентам, а 36% были зарегистрированы на фирмы.
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По сравнению с мартом 2023г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка выросли на 29%, а в корпоративном – на 95%.
Покупая новые легковые авто частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:
- Toyota RAV-4 - 340 ед.;
- Kia Sportage - 212 ед.;
- Volkswagen ID.4 - 194 ед.;
- Renault Duster - 179 ед.;
- Mazda CX5 - 162 ед.
В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- Renault Duster - 741 ед.;
- Peugeot Landtrek - 214 ед.;
- Skoda Octavia - 111 ед.;
- Toyota Hilux - 102 ед.;
- Toyota RAV-4 - 75 ед.