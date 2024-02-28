Toyota Corolla является лидером 25-й год подряд, продавая вдвое больших конкурентов, Honda Civic и Hyundai Elantra.

Глядя на глобальный рейтинг компактных автомобилей, автомобилей размером около 4,5 метров в кузове седан или хэтчбек, мы продолжаем праздновать успех модели, которая лидирует в этом сегменте уже более 25 лет.

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В 2023 году Toyota Corolla снова стала королевой сегмента с 1,1 миллиона продаж (+0,1%). Производится в Японии с 1966 года, Corolla является самым продаваемым автомобилем в мире в течение 25 лет, а также является самым продаваемым автомобилем за всю историю, сейчас продано более 60 миллионов единиц.

На втором месте Honda Civic с 468,573 (+13,6%). Выпущенный в 1972 году, он фактически является 11-м поколением (с 2021 года), доступным как седан, так и как лифтбек. Последнее поколение является единственным Civic, который не предлагает версию купе со второго поколения из-за снижения продаж.

На третьем месте Hyundai Elantra с 323 973 продажами (+8,3%), за ним следуют Volkswagen Golf с 289 722 (-3,8%), Volkswagen Sagitar с 285 050 (+26,4%) и GAC Aion S - с 220,904 (+91,0%).

Audi A3 с 219 468 регистрациями сохраняет седьмое место (+5,8%) перед Lada Granta с 197 603 (+93,4%), Maruti Baleno с 193 989 и на 10 месте Honda City с 168 458 (-20,6%).