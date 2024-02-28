Toyota Corolla є лідером 25-й рік поспіль, продаючи вдвічі більших конкурентів, Honda Civic і Hyundai Elantra.

Дивлячись на глобальний рейтинг компактних автомобілів, автомобілів розміром близько 4,5 метрів у кузові седан або хэтчбек, ми продовжуємо святкувати успіх моделі, яка лідирує в цьому сегменті вже понад 25 років.

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У 2023 році Toyota Corolla знову стала королевою сегмента з 1,1 мільйона продажів (+0,1%). Виробляється в Японії з 1966 року, Corolla є найбільш продаваним автомобілем у світі протягом 25 років, а також є найбільш продаваним автомобілем за всю історію, наразі продано понад 60 мільйонів одиниць.

На другому місці Honda Civic з 468,573 (+13,6%). Випущений у 1972 році, він фактично є 11-м поколінням (з 2021 року), доступним як седан, так і як ліфтбек. Останнє покоління є єдиним Civic, який не пропонує версію купе з другого покоління через зниження продажів.

На третьому місці Hyundai Elantra з 323 973 продажами (+8,3%), за ним йдуть Volkswagen Golf з 289 722 (-3,8%), Volkswagen Sagitar з 285 050 (+26,4%) і GAC Aion S - з 220,904 (+91,0%).

Audi A3 з 219 468 реєстраціями зберігає сьоме місце (+5,8%) перед Lada Granta з 197 603 (+93,4%), Maruti Baleno з 193 989 і на 10 місці Honda City з 168 458 (-20,6%).