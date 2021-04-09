Легкові авто, які найкраще продавались за підсумками І кварталу 2021 року, розклали по сегментах.

З січня по березень 2021 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 108,8 тис. легкових автомобілів, це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: В березні український ринок електромобілів показав зростання

З цієї кількості 21,1 тис. автомобілів були новими, а 87,7 тис. машин – розмитнені вживані з пробігом.

За підсумками першого кварталу бестселером на ринку нових авто став автомобіль Toyota RAV-4. За три місяці 1478 автомобілів цієї моделі отримали свої перші реєстраційні номери.

Також до п’ятірки найбільш затребуваних в цьому сегменті ринку автомобілів увійшли: Renault Duster (1269 шт.), KIA Sportage (1182 шт.), Nissan Qashqai (653 шт.) та Renault Sandero (639 шт.).

Найпопулярнішим автомобілем з розмитнених легковиків з пробігом став Renault Megane. З початку року 5329 вживаних авто цієї моделі поміняли іноземну реєстрацію на українську.

У ТОП-5 вживаних легкових авто, що вперше були зареєстровані в Україні в I кв. 2021 року також потрапили: Volkswagen Passat (4560 шт.), Skoda Octavia (4281 шт.), Volkswagen Golf (4214 шт.), Ford Focus (3257 шт.).

У частині нових електромобілів (BEV) найбільшим попитом в цьому році користується Audi E-Tron, його вибрав 21 покупець.

Серед розмитнених електромобілів з пробігом пальма першості належить Chevrolet Bolt – 387 реєстрацій за три місяці.