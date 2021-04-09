Легковые авто, которые лучше всего продавались по итогам I квартала 2021 года, разложили по сегментам.

С января по март 2021 года свою первую регистрацию в Украине прошли 108,8 тыс. легковых автомобилей, это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Укравтопром.

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Из этого количества 21,1 тыс. автомобилей были новыми, а 87,7 тыс. машин – растаможены подержанные с пробегом.

По итогам первого квартала бестселлером на рынке новых авто стал автомобиль Toyota RAV-4. За три месяца 1 478 автомобилей этой модели получили свои первые регистрационные номера.

Также в пятерку самых востребованных в этом сегменте рынка автомобилей вошли: Renault Duster (1 269 шт.), KIA Sportage (1 182 шт.), Nissan Qashqai (653 шт.) и Renault Sandero (639 шт.).

Самым популярным автомобилем из растаможенных легковушек с пробегом стал Renault Megane. С начала года 5 329 подержанных авто этой модели поменяли иностранную регистрацию на украинскую.

В ТОП-5 подержанных легковых авто, которые впервые были зарегистрированы в Украине в I кв. 2021 года, также попали: Volkswagen Passat (4 560 шт.), Skoda Octavia (4 281 шт.), Volkswagen Golf (4 214 шт.), Ford Focus (3 257 шт.).

В части новых электромобилей (BEV) наибольшим спросом в этом году пользуется Audi E-Tron, его выбрал 21 покупатель.

Среди растаможенных электромобилей с пробегом пальма первенства принадлежит Chevrolet Bolt – 387 регистраций за три месяца.