Перші три сходинки рейтингу займають електромобілі Tesla.
Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 3 тис. вживаних легковиків виготовлених у США. Це становить 14% від всіх вперше зареєстрованих у жовтні вживаних авто, повідомляє Укравтопром.
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Найбільша частка з цієї кількості (42%) - машини з бензиновими двигунами. Майже 38% - електромобілі. Гібридним та з ГБО авто належить по 7%. Дизельні авто охопили 6% цього сегменту авторинку.
В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США, потрапили:
- Tesla Model 3 - 433 од.;
- Tesla Model Y - 226 од.;
- Tesla Model S - 192 од.;
- Ford Escape - 182 од.;
- Jeep Cherokee - 170 од.
Середній вік «американців» з пробігом, що у жовтні 2023 року поповнили український автопарк становить п’ять з половиною років.