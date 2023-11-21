Перші три сходинки рейтингу займають електромобілі Tesla.

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 3 тис. вживаних легковиків виготовлених у США. Це становить 14% від всіх вперше зареєстрованих у жовтні вживаних авто, повідомляє Укравтопром.

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Найбільша частка з цієї кількості (42%) - машини з бензиновими двигунами. Майже 38% - електромобілі. Гібридним та з ГБО авто належить по 7%. Дизельні авто охопили 6% цього сегменту авторинку.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США, потрапили:

Tesla Model 3 - 433 од.; Tesla Model Y - 226 од.; Tesla Model S - 192 од.; Ford Escape - 182 од.; Jeep Cherokee - 170 од.

Середній вік «американців» з пробігом, що у жовтні 2023 року поповнили український автопарк становить п’ять з половиною років.