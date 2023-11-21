Первые три ступеньки рейтинга занимают электромобили Tesla.
В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано более 3 тыс. подержанных легковушек изготовленных в США. Это составляет 14% от всех впервые зарегистрированных в октябре подержанных авто, сообщает Укравтопром.
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Наибольшая доля из этого количества (42%) - машины с бензиновыми двигателями. Почти 38% - электромобили. Гибридным и с ГБО авто принадлежит по 7%. Дизельные авто охватили 6% этого сегмента авторынка.
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:
- Tesla Model 3 - 433 ед.;
- Tesla Model Y - 226 ед.;
- Tesla Model S - 192 ед.;
- Ford Escape - 182 ед.;
- Jeep Cherokee - 170 ед.
Средний возраст "американцев" с пробегом, что в октябре 2023 года пополнили украинский автопарк, составляет пять с половиной лет.