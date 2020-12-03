Українці своїми гаманцями проголосували за найкращі автомобілі 2020 року.

З січня по листопад поточного року українці придбали і зареєстрували 75,6 тис. нових легкових автомобілів, що майже на 5% менше, у порівнянні з 2019 роком.

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Найпопулярнішим автомобілем цього періоду став компактний кросовер Toyota RAV-4, який вибрали майже 5 тис. покупців.

Не на багато відстав від лідера ринку Renault Duster, в заліку якого 4,9 тис. реєстрацій з початку року.

На третьому місці KIA Sportage з результатом – 4,5 тис. шт.

Четвертим за популярністю був бюджетний автомобіль Renault Logan – 3,5 тис. шт.

Замикає п’ятірку бестселерів українського ринку нових легкових автомобілів знов представник французької автомобільної корпорації Renault Sandero. За одинадцять місяців поточного року 2,9 тис. автомобілів цієї моделі поповнили автопарк країни.

Також в десятку самих ходових моделей увійшли: Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Tucson, Skoda Octavia, FORD Kuga та Mazda CX5.