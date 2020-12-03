Украинцы своими кошельками проголосовали за лучшие автомобили 2020 года.

С января по ноябрь текущего года украинцы приобрели и зарегистрировали 75,6 тыс. новых легковых автомобилей, что почти на 5% меньше, в сравнении с 2019 годом.

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Самым популярным автомобилем этого периода стал компактный кроссовер Toyota RAV-4, который выбрали почти 5 тыс. покупателей.

Не сильно отстал от лидера рынка Renault Duster, в зачете которого 4,9 тыс. регистраций с начала года.

На третьем месте KIA Sportage с результатом – 4,5 тыс. шт.

Четвертым по популярности был бюджетный автомобиль Renault Logan – 3,5 тыс. шт.

Замыкает пятерку бестселлеров украинского рынка новых легковых автомобилей снова представитель французской автомобильной корпорации Renault Sandero. За одиннадцать месяцев текущего года 2,9 тыс. автомобилей этой модели пополнили автопарк страны.

Также в десятку самых ходовых моделей вошли: Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Tucson, Skoda Octavia, FORD Kuga и Mazda CX5.