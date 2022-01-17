Toyota Corolla – беззмінний лідер сегменту вже 20 років

У 2021 році, як і в останні кілька років, найбільш продаваним компактним автомобілем у світі залишилася Toyota Corolla. Модель була продана в кількості 1,155 млн. екземплярів, що становить 11,3% сегмента. Corolla, що випускається в Японії з 1966 року, вже 20 років є найбільш продаваною у світі, а також автомобілем, що найбільше продається, за всю історію. На сьогодні реалізовано понад 45 мільйонів таких автомобілів.

Читайте також: Названі найпопулярніші SUV за 2021 рік

На другому місці Honda Civic – з результатом 608 тисяч одиниць (6% сегменту). Запущений у 1972 році, Civic фактично випускається вже у 10-му поколінні (з 2016 року), доступний із 3/4/5 дверима. Обсяг продажів моделі у 2017 році був збільшений за рахунок старту продажів останнього покоління у більшості країн світу (більше 140 країн), включаючи європейські, де модель виробляється у Великій Британії (хетчбеки) та Туреччині (седани).

На третьому місці - Hyundai Elantra (+2 позиції у рейтингу; 372 тис. шт.; частка 3,6%). Четверте місце займає Volkswagen Golf (351 тис. шт.; частка 3,4%), за яким слідують Volkswagen Bora (264 тис. шт.; частка 2,6%) та Volkswagen Sagitar (241 тис. шт.; частка 2, 4%).

На сьомому місці - Mazda 3 (+4 позиції у рейтингу; 232 тис. шт.; частка 2,3%), далі - Mercedes A Class (-1 позиція у рейтингу; 226 тис. шт.; частка 2,2%) . Дев'яте місце - у Toyota Levin (-1 позиція у рейтингу; 224 тис. шт.; частка 2,2%). Замикає ТОП-10 Geely Emgrand EC7 (-1 позиція у рейтингу; 209 тис. шт.; частка 2%).