Toyota Corolla – бессменный лидер сегмента уже 20 лет

В 2021 году, как и в последние несколько лет, самым продаваемым компактным автомобилем в мире осталась Toyota Corolla. Модель была продана в количестве 1,155 млн. экземпляров, что составляет 11,3% сегмента. Corolla, выпускаемая в Японии с 1966 года, уже 20 лет является самой продаваемой в мире, а также самым продаваемым автомобилем за всю историю. На сегодня реализовано более 45 миллионов таких автомобилей.

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На втором месте Honda Civic – с результатом 608 тысяч единиц (6% сегмента). Запущенный в 1972 году, Civic фактически выпускается уже в 10-м поколении (с 2016 года), доступен с 3/4/5 дверьми. Объем продаж модели в 2017 году был увеличен за счет старта продаж последнего поколения в большинстве стран мира (более 140 стран), включая европейские, где модель производится в Великобритании (хэтчбеки) и Турции (седаны).

На третьем месте – Hyundai Elantra (+2 позиции в рейтинге; 372 тыс. шт.; доля 3,6%). Четвертое место занимает Volkswagen Golf (351 тыс. шт.; доля 3,4%), за которым следуют Volkswagen Bora (264 тыс. шт.; доля 2,6%) и Volkswagen Sagitar (241 тыс. шт.; доля 2,4%).

На седьмом месте – Mazda 3 (+4 позиции в рейтинге; 232 тыс. шт.; доля 2,3%), далее – Mercedes A Class (-1 позиция в рейтинге; 226 тыс. шт.; доля 2,2%). Девятое место – у Toyota Levin (-1 позиция в рейтинге; 224 тыс. шт.; доля 2,2%). Замыкает ТОП-10 Geely Emgrand EC7 (-1 позиция в рейтинге; 209 тыс. шт.; доля 2%).