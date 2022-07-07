У першій десятці бестселерів авторинку Китаю в 1 кварталі 2022 року опинилось одразу дві моделі Tesla.

Китайський автомобільний ринок є найбільшим у світі та характеризується дуже низькою концентрацією продажів у топових моделях. Продажі моделей з ТОП-10 складає тут лише 15,8% ринку, на ТОП-50 припадає 46,5%, на ТОП-100 – лише 67%.

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У першому кварталі 2022 року Nissan Sylphy зберіг лідерство, таких автомобілів реалізовано 124 тисячі екземплярів (2,2% ринку). За ним слідує найдешевший у світі електромобіль Wuling Hongguang Mini EV, проданий у кількості 107 тисяч одиниць (1,9%). Замикає подіум Tesla Model Y (+16 рядків у рейтинговій таблиці; 105 тис. шт.; частка 1,9%).

На четвертому місці – Volkswagen Lavida (-1 позиція в рейтингу; 104 тис. шт.; частка 1,8%), за яким йдуть Haval H6 (-1 позиція в рейтингу; 77 тис. шт.; частка 1,4%), Honda CR-V (+9 позицій; 77 тис. шт.; частка 1,4%), Tesla Model 3 (77 тис. шт.; частка 1,4%) та BYD SONG (+10 позицій; 74 тис. шт. шт., частка 1,3%).

На дев'ятому місці - Toyota Corolla, що опустилася на 4 позиції у рейтингу (71 тис. шт.; частка 1,3%). Замикає ТОП-10 BYD Qin Plus, що піднявся на 17 позицій (71 тис. шт.; частка 1,3%).