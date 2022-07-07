В первой десятке бестселлеров авторынка Китая в 1 квартале 2022 года оказалось сразу две модели Tesla.

Китайский автомобильный рынок является крупнейшим в мире и характеризуется очень низкой концентрацией продаж в топовых моделях. Продажи моделей из ТОП-10 составляет здесь лишь 15,8% рынка, на ТОП-50 приходится 46,5%, на ТОП-100 – всего 67%.

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В первом квартале 2022 года Nissan Sylphy сохранил лидерство, таких автомобилей реализовано 124 тысячи экземпляров (2,2% рынка). За ним следует Wuling Hongguang Mini EV, проданный в количестве 107 тысяч единиц (1,9%). Замыкает подиум Tesla Model Y (+16 строк в рейтинговой таблице; 105 тыс. шт.; доля 1,9%).

На четвертом месте – Volkswagen Lavida (-1 позиция в рейтинге; 104 тыс. шт.; доля 1,8%), за которым следуют Haval H6 (-1 позиция в рейтинге; 77 тыс. шт.; доля 1,4%), Honda CR-V (+9 позиций; 77 тыс. шт.; доля 1,4%), Tesla Model 3 (77 тыс. шт.; доля 1,4%) и BYD SONG (+10 позиций; 74 тыс. шт. шт. доля 1,3%).

На девятом месте – Toyota Corolla, опустившаяся на 4 позиции в рейтинге (71 тыс. шт.; доля 1,3%). Замыкает топ-10 BYD Qin Plus, поднявшийся на 17 позиций (71 тыс. шт.; доля 1,3%).