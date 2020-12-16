Місто Київ продовжує залишатися найбільшим регіональним ринком легкових автомобілів.

З початку року київські номери отримали 54,8 тис. легкових автомобілів (нових і ввезених з-за кордону б/в), що відповідає 14% від загальної кількості вперше зареєстрованих в Україні легковиків, повідомляє Укравтопром.

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Таке лідерство Києву забезпечили реєстрації нових машин. За одинадцять місяців поточного року майже 45% реалізованих в Україні нових легкових авто отримали столичну прописку. Нагадаємо, з січня по листопад в країні було зареєстровано 75,6 тис. нових легкових автомобілів.

У той же час в частині реєстрацій вживаних машин, завезених з-за кордону, Київ показав лише другий результат, найбільший показник у Львівській області (33,5 тис. шт.). На київські номери з початку року перейшли 30,3 тис. машин з пробігом або 10% від усіх ввезених і розмитнених за цей період.

На ринку нових машин найпопулярнішим автомобілем у мешканців столиці був компактний кросовер Toyota RAV-4. На другому і третьому місцях київського рейтингу Renault Logan і Renault Duster. Таких високих позицій представники модельного ряду Рено досягли в основному за рахунок корпоративних закупівель, які забезпечили понад 80% реалізацій цих моделей у Києві. Лідерами серед розмитненого секонд-хенду були: Volkswagen Passat, Volkswagen Jetta і Hyundai Sonata.